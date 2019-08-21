МИД РФ назвал условия для возрождения G8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа о возрождении G8, а именно возвращении России в эту международную организацию.

По словам Захаровой, Москва ждет конкретных предложений.

« Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если „семерка“ хочет позиционировать себя как серьезный формат », — заявила она «Говорит Москва».

Россию перестали приглашать на встречи ведущих стран мира, когда с участием Москвы этот формат наименовался G8, после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп принял предложение Макрона о возрождении G8 и намерен поднять этот вопрос на грядущем саммите «семерки» в Биаррице на юго-западе Франции, который пройдет с 24 по 26 августа. В Берлине также уже откликнулись, заявив, что обсуждение возвращения России в G7 станет возможным, когда будет видна перспектива устранения причин ее исключения, передает ТАСС.

«Большая семерка» или G7 — это группа экономически развитых стран, в число которых входит США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. До 2014 года встречи проходили в формате G8, однако после воссоединения Крыма с РФ другие участники отказались работать с Москвой.