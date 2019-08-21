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  4. Момент крушения вертолета с россиянами в Греции попал на видео

Момент крушения вертолета с россиянами в Греции попал на видео

, 15:17 Эфирная новость 55

Посольство РФ сообщило, что на борту частного вертолета находился меценат Михаил Абрамов — основатель первого частного Музея русской иконы в Москве.

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Фото, видео : 5-tv.ru, tsn.ua

Момент крушения частного вертолета у берегов греческого острова Порос, в котором погибли двое россиян, попал на видео.

Накануне машина зацепилась за провода и рухнула в море. К месту крушения сразу же направились катера, которые стояли на рейде в прибрежной зоне, но спасти никого не удалось.

Пилот и двое пассажиров погибли. Российское Посольство в Афинах сообщило, что на борту находился известный бизнесмен и меценат Михаил Абрамов — основатель первого частного Музея русской иконы в Москве, где собрана ценная коллекция византийского и древне-русского искусства.

Греция начала расследование причин авиакатастрофы. В результате происшествия остров Порос полностью остался без электричества. Сейчас идут восстановительные работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке.

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