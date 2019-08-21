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Шокирующее видео: кто и зачем поджег средь бела дня мужчину в Москве (18+)

, 18:27 Внимание: шокирующие кадры! 373

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com, pravda.if.ua

Молодой человек в одном из московских дворов облил воспламеняющейся жидкостью стол, за которым сидел мужчина, поджег его и скрылся. ЧП произошло во дворе дома на Касимовской улице в Восточном Бирюлево днем в среду, 21 августа.

В результате в тяжелом состоянии госпитализирован 58-летний Олег. К.

На кадрах, оказавшихся в распоряжение 5-tv.ru, видно, что мужчина приблизился к сидящему за столом человеку и из пластиковой бутылки начал выливать жидкость прямо ему в лицо. Тот сначала поднялся, попытался протереть глаза, затем снова сел за стол. Злоумышленник продолжил поливать поверхность стола и землю вокруг, после чего достал зажигалку, и когда стол оказался объят пламенем, он спокойно удалился.

На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия поджога — стол и скамейки в значительной степени обуглились. Также на месте ЧП обнаружены мобильный телефон, ключи и обгоревший полис ОМС на имя пострадавшего. При этом стеклянная бутылка, из которой, вероятно, пили спиртное, не лопнула.

Местный житель Игорь рассказал, что мыл балкон в своей квартире на первом этаже, и увидел происходящее.

«Недолго думая, выпрыгнул из окна и залил его теплой водой. Потом его увезли на «скорой», — сказал он.

По его словам, прибывшие на место медики о состоянии потерпевшего сказали: «Можем не довезти».

Игорь также добавил, что госпитализированный мужчина жил в соседнем доме.

В столичном МВД сообщили, что по «горячим следам» задержаны двое подозреваемых в совершении противоправного деяния. С ними проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли при пожаре в частном доме в Петербурге.

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