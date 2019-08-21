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Опытный парашютист погиб после неудачного прыжка в Подмосковье

, 18:11 97

52-летний мужчина не смог вовремя раскрыт парашют.

Фото : Социальные сети

В Коломне мужчина погиб после неудачного прыжка с парашютом. Трагедия произошла в среду, 21 августа.

Как сообщает Следственный комитет, по данному факту уже проводится проверка. Известно, что роковой прыжок парашютист совершил около 14 часов 30 минут по московскому времени. Прыгал он вместе с группой на территории спортивного авиаклуба. Причиной трагедии стал отказ снаряжения — у погибшего не раскрылся основной парашют. Мужчина задействовал запасной, но не смог избежать столкновения с землей, поскольку к тому моменту уже находился на небольшой высоте.

5-tv.ru стала известна личность погибшего — Владимир Ф. 1967 года рождения. Мужчина имел опыт в парашютном спорте — на его счету порядка 690 прыжков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этот же день произошла еще одна трагедия — под Вологдой в реку упал вертолет, погиб пилот.

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