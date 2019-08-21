«Сексуальный ковбой»: Поклонницы оценили новый образ Сергея Лазарева

Сергей Лазарев не устает радовать поклонниц эффектными амплуа. На этот раз певец предстал перед подписчиками в образе удалого ковбоя.

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На снимке, который артист выложил на своей странице в Instagram, он позирует на фоне деревьев в джинсах и клетчатой рубашке, надетой поверх белой майки, сообщает Teleprogramma.pro. Дополняет образ лассо в руках Сергея и поза — певец как будто готовится набросить петлю на непокорное животное. Впрочем, у подписчиц эта деталь вызвала совершенно другие ассоциации.

Instagram @lazarevsergey

«Когда меня уже поймаете?»

«Ничего себе! Какой сексуальный ковбой!» — мечтают девушки.

Более практичные дамы обратили внимание на то, что Лазареву для завершения образа не хватает некоторых характерных «ковбойских» деталей — об этом они незамедлительно сообщили своему кумиру.

«Шляпы не хватает»;

«А где лошадь для полноты картины?» — подсказывают барышни.

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