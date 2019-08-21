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Паралимпиец из Белоруссии погиб на тренировке в Австрии

, 22:39 130

Трагедия произошла во время подготовки к чемпионату мира по академической гребле.

Фото : sport.tut.by /Министерство спорта и туризма

Член белорусской сборной по академической гребле паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в Австрии во время тренировки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства спорта и туризма Белоруссии, трагедия произошла в ходе подготовки к чемпионату мира.

«Белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в Австрии на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира по гребле академической. Обстоятельства гибели 33-летнего спортсмена-колясочника из Лиды выясняет местная полиция», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рышкевич — мастер спорта Белоруссии по академической гребле. Спортсмен в 2003 году попал в ДТП, выжил, но, чтобы вернуться в спорт, Рышкевичу пришлось перенести около 20 операций. Правда заниматься любимым делом после этого он смог только в составе паралимпийской сборной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели пилота на гонках «Московская миля» .

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