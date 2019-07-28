Жуткие кадры гибели пилота на гонках «Московская миля» — видео

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Во время квалификационного заезда на соревнованиях в подмосковном Быково 27 июля машина под управлением Сергея Боричева вылетела с трассы, снесла телевизионную вышку и взорвалась.

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Фото, видео : ВКонтакте @ram.online

Пилот Сергей Боричев погиб во время квалификационного заезда на соревнованиях по дрэг-рейсингу «Московская миля» в подмосковном Быково. Трагедия произошла 27 июля на территории бывшего аэропорта «Быково».

Как стало известно 5-tv.ru, раменская городская прокуратура сейчас проводит проверку по факту гибели спортсмена. Nissan GT-R35 под управлением пилота Сергея Боричева вылетел с трассы, снес телевизионную вышку и взорвался. В сети появилось видео, запечатлевшее, как автомобиль на большой скорости врезается в бетонный блок, которым была огорожена вышка оператора, подлетает на несколько метров и взрывается прямо в воздухе. Пилот погиб на месте.

«По данному факту следственным отделом по города Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Изъята автомашина, а также документы по организации автогонок. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, планируется назначение автотехнической. По результатам проверочным мероприятий, будет принято процессуальное решение»— сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, запечатлевшее как пилот Сергей Боричев теряет управление над автомобилем и вылетает с трассы.

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