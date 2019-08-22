Видео с места крушения вертолета в реке под Вологдой с одним погибшим

Частный вертолет упал в реку Суда под Вологдой в среду, 21 августа, около 16:40 по московскому времени. По предварительным данным, пилот воздушного судна не заметил линию электроперадач (ЛЭП) и, задев провода, допустил крушение в воду.
Сотрудники МЧС и водолазы обнаружили тело погибшего — Евгения М. Мужчина находился в вертолете один. Близкие уже опознали пилота. В настоящий момент специальные службы готовятся доставать воздушное судно из реки. Вертолет упал в 10 метрах от береговой линии. Для ликвидации последствий аварии привлечены порядка 44 человек и 15 единиц спецтехники.
Электроснабжение, нарушенное из-за ЧП в 22 населенных пунктах Вологодской области, восстановлено.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна личность пилота, погибшего при крушении вертолета под Вологдой.