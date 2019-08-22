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  4. Видео с места крушения вертолета в реке под Вологдой с одним погибшим

Видео с места крушения вертолета в реке под Вологдой с одним погибшим

, 0:14 Эксклюзивное видео 24

Из-за происшествия в 22-х населенных пунктах было прервано электроснабжение. Воздушное судно повредило линии электропередач.

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Частный вертолет упал в реку Суда под Вологдой в среду, 21 августа, около 16:40 по московскому времени. По предварительным данным, пилот воздушного судна не заметил линию электроперадач (ЛЭП) и, задев провода, допустил крушение в воду.

5-tv.ru

Сотрудники МЧС и водолазы обнаружили тело погибшего — Евгения М. Мужчина находился в вертолете один. Близкие уже опознали пилота. В настоящий момент специальные службы готовятся доставать воздушное судно из реки. Вертолет упал в 10 метрах от береговой линии. Для ликвидации последствий аварии привлечены порядка 44 человек и 15 единиц спецтехники.

Электроснабжение, нарушенное из-за ЧП в 22 населенных пунктах Вологодской области, восстановлено.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна личность пилота, погибшего при крушении вертолета под Вологдой.

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