Состояние девочки, найденной в лесу в Нижегородской области, врачи оценили как тяжелое

Пропавшую 18 августа в лесу в Нижегородской области Зарину Авгоеву нашли. Ребенка обнаружили члены поисковых отрядов «Рысь» и «Ратник». Обессиленную девочку передали медикам.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, врачи оценили состояние Зарины как тяжелое.
Известно, что организм пятилетней малышки сильно обезвожен.
В поисках Зарины Авгоевой принимали участие около 800 человек, было задействовано 97 единиц спецтехники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка откликнулась на зов поисковиков. В квадрате, где ее нашли были обнаружены медвежьи следы.