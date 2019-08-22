Состояние девочки, найденной в лесу в Нижегородской области, врачи оценили как тяжелое

Пропавшую 18 августа в лесу в Нижегородской области Зарину Авгоеву нашли. Ребенка обнаружили члены поисковых отрядов «Рысь» и «Ратник». Обессиленную девочку передали медикам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, врачи оценили состояние Зарины как тяжелое.

«Девочка осмотрена бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф, в настоящий момент ее везут в Вознесенскую ЦРБ для оказания медицинской помощи и решения вопроса по медицинской эвакуации в детскую областную клиническую больницу», — рассказали специалисты минздрава региона.

Известно, что организм пятилетней малышки сильно обезвожен.

В поисках Зарины Авгоевой принимали участие около 800 человек, было задействовано 97 единиц спецтехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка откликнулась на зов поисковиков. В квадрате, где ее нашли были обнаружены медвежьи следы.