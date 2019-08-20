Ирина Пегова вновь порадовала поклонников новыми фотографиями, рассказывающими о жизни знаменитости за пределами съемочной площадки. Знаменитость опубликовала снимки самых близких и любимых людей в Instagram.

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«Моя семья», — лаконично подписала пост артистка.

Instagram @pegovairina

Пегова состояла в браке с актером Дмитрием Орловым шесть лет. У звездной пары родилась дочка Таня, которой сейчас уже 13 лет. Однако в 2011 году творческий и одновременно семейный союз принял решение расстаться. Вот уже восемь лет актриса живет одна и называет своей семьей только собственную маму и дочь.

Поклонники Ирины Пеговой осыпали семейство кучей комплиментов. Пользователи соцсети заметили, что дочь актрисы — копия папы. Однако по мнению многих фанатов — на фотографиях, да и в жизни кинозвезды, явно не хватает мужчины.

«Мужик в доме нужен, как хлеб. Срочно влюбляйтесь, иначе с вашей работой дочь вперед вас выйдет замуж», — уверяет фолловер.

В большинстве своем подписчики просто восхитились прекрасными Ириной Пеговой, ее мамой и дочкой.

«Девочки, вы все прелестны!»

«Красотульки!»

«Обаяшки», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова забавно порезвилась в купальнике на Кипре.