«Лева, Байкал в опасности!» Россияне начали флешмоб в инстаграме ДиКаприо

Россияне атаковали комментарии в Instagram Леонардо ДиКаприо. Флешмоб на этот раз посвятили важной проблеме — экологии озера Байкал. Об этом сообщает Еsquire.

Первыми комментарии начали оставлять жители Бурятии. Они рассказали, что сообщения на странице Леди Гаги были шуткой. Теперь россиянам стоит взяться за нечто более серьезное.

«Тот пост был хохмой, теперь у нас новая цель — нужно озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе. Все пишем Леонардо ДиКаприо о проблемах Байкала. Он — известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!!» — написано в призыве к действию.

Сразу после этого комментарии в Instagram ДиКаприо заполонили сообщения от российских граждан.

«Левчик, мы тебе поклоняемся не первый год. Помоги спасти Байкал»;

«Ты же русский по бабуленьке. Запрограммирован страдать по березкам, нивушкам и медведям. Байкал частично и твой тоже»;

«За Байкал и двор стреляю в упор!»

«Лева, как мы любим твои фильмы! Затерли до дыр твои постеры, рыдали над Титаником! Теперь нам нужна помощь!»

«Левушка, дорогой, если выложишь пост, обещаю найти футболку с твоей фоткой из Титаника и носить целый год!» — пишут фолловеры.

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Однако нашлись и те, кто считают неуместным просить голливудского актера, спасать российские достопримечательности.

«Господа, Лео и так Державушке помог, спасая амурских тигров. Отслюнявив не малую сумму! Имейте совесть!» — написал юзер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские звезды присоединились к флешмобу в комментариях Instagram Леди Гаги.