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  4. «Тяжело играть на сцене»: Порошина пытается прийти в форму после пятых родов

«Тяжело играть на сцене»: Порошина пытается прийти в форму после пятых родов

, 19:33 144

Актриса снималась в продолжении сериала «Родители», когда ее сыну было всего два с половиной месяца.

Фото : www.globallookpress.com / © Ekaterina Tsvetkova

Российская актриса театра и кино Мария Порошина стала мамой в пятый раз в январе 2019 года. Актриса родила сына, до этого она воспитывала четырех дочерей. Об отце ребенка артистка не распространяется, зато в интервью порталу Teleprogramma.pro она рассказала о том, как сложно вернуться в форму после родов.

«Конечно, нельзя распускать себя, потому что элементарно тяжело играть на сцене, когда у тебя лишний вес», — призналась артистка.

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Мария отметила, что на сцене важно быть легким и подвижным. К тому же, когда худеешь, то начинаешь выглядеть моложе, считает Порошина. Сейчас артистка придерживается белковой диеты.

«А вообще я довольно слабохарактерная, легко могу съесть пельменей, если захочу. Пусть я буду толстенькой, но зато на душе будет хорошо!» — поделилась откровением актриса.

К слову, Мария Порошина стала сниматься в кино, когда ее малышу было всего два с половиной месяца. Несмотря на работу, мама кормила сына грудью, правда, на площадку ребенка не брала, так как ей не нужно было отлучаться на целый день.

Ранее Мария Порошина рассказала о долгожданном рождении сына. Актриса поведала почти мистическую историю, благодаря которой в семье появился первый мальчишка.

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