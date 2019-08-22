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«Это конец»: кому Александра Назарова адресовала свои последние слова

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Народная артистка России скончалась во вторник, 20 августа, в возрасте 79 лет. По некоторым данным, незадолго до смерти у нее было диагностировано заболевание легких.

Фото : www.globallookpress.com / © Ekaterina Tsvetkova

Народная артистка России Александра Назарова, которая скончалась в одной из больниц Москвы в возрасте 79 лет во вторник, 20 августа, последние слова перед смертью адресовала самой близкой подруге. Об этом в беседе с KP.RU рассказала приятельница звезды — Энахат Багирова.

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Женщины дружили более полувека. Более того, Багирова была кормящей матерью для сына актрисы — Мити. По словам подруги, последние дни жизни Назаровой она старалась проводить рядом с ней, постоянно навещая артистку в больнице. Однако совсем незадолго до смерти Энахат Багирову пускали в палату только на три-четыре минуты.

«В последний раз я видела Сашу неделю назад, в прошлый четверг. Она уже понимала, что умирает. Призналась мне губами: „Все, это конец“. Было видно, что силы ее покидали», — сказала женщина.

По некоторым данным, Александра Назарова скончалась в результате полиорганной недостаточности. Прощание с ней пройдет в субботу, 24 августа, в Театре имени Ермоловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто будет возможным опекуном десятилетней внучки актрисы, которую она воспитывала одна.

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