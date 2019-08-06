«Подарок судьбы!»: Мария Порошина о долгожданном рождении сына

В начале 2019 года Мария Порошина родила пятого ребенка — сына Андрюшу. До этого у актрисы были только дочки. Знаменитость утверждает — то, что в семье появился мальчишка — отнюдь не случайность. Звезда уверена — родить сына ей помогла роль в кино. Об этом сообщает 7days.ru.
Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной
По словам Марии Порошиной, во время съемок она узнала — для воспитания парнишек нужны особенные «приспособления». Актриса считает, что до получения опыта общения с мальчиками, она просто не была готова к рождению сына.
Мария Порошина отметила — характер у ее сына замечательный. Андрей очень жизнерадостный ребенок: постоянно улыбается, глядит на маму преданными глазами и любит всех окружающих.
Поклонники Марии Порошиной постоянно восторгаются знаменитостью. Фанатов впечатляет неимоверная работоспособность любимицы: она умудряется воспитывать пятерых детей, сниматься в кино и выглядеть при этом замечательно. Недавно многодетная мама опубликовала в Instagram фото в бикини и поразила фолловеров потрясающей формой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Мария Порошина рассказала об отношениях с дочерью.