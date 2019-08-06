«Подарок судьбы!»: Мария Порошина о долгожданном рождении сына

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Актриса рассказала почти мистическую историю, благодаря которой в семье появился первый мальчишка.

Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

В начале 2019 года Мария Порошина родила пятого ребенка — сына Андрюшу. До этого у актрисы были только дочки. Знаменитость утверждает — то, что в семье появился мальчишка — отнюдь не случайность. Звезда уверена — родить сына ей помогла роль в кино. Об этом сообщает 7days.ru.

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«Самое интересное, что появление сына я отрепетировала в кино! В комедийном сериале у моей героини три разновозрастных сына. А так как съемки идут довольно долго, я успела получить определенный опыт общения с мальчишками. Когда мы психологически разбирали сцены, в которых показаны отношения сыновей с мамой, для меня открылось много нового», — поделилась артистка.

По словам Марии Порошиной, во время съемок она узнала — для воспитания парнишек нужны особенные «приспособления». Актриса считает, что до получения опыта общения с мальчиками, она просто не была готова к рождению сына.

«Я и на этот раз была уверена, что будет дочка, и вот судьба сделала такой подарок: у нас появился Андрюша!» — рассказывает звезда.

Мария Порошина отметила — характер у ее сына замечательный. Андрей очень жизнерадостный ребенок: постоянно улыбается, глядит на маму преданными глазами и любит всех окружающих.

«Ребенок в таком возрасте, в самом-самом начале своего пути — это ангел! Ребенок без слов говорит тебе о своей божественной любви. Это все не только умиляет, но и „собирает“, ты чувствуешь еще больше ответственности за малыша», — утверждает знаменитость.

Поклонники Марии Порошиной постоянно восторгаются знаменитостью. Фанатов впечатляет неимоверная работоспособность любимицы: она умудряется воспитывать пятерых детей, сниматься в кино и выглядеть при этом замечательно. Недавно многодетная мама опубликовала в Instagram фото в бикини и поразила фолловеров потрясающей формой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Мария Порошина рассказала об отношениях с дочерью.

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