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  4. Видео: Мария Захарова мастерски станцевала лезгинку на форуме «Машук»

Видео: Мария Захарова мастерски станцевала лезгинку на форуме «Машук»

, 17:36 Видео 377

Официальный представитель МИД РФ посетила секцию обучения кавказским танцам.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Денис Абрамов, instagram @mid.rus

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова посетила Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», который проходит в Ставропольском крае. Вместе с другими участниками мероприятия дипломат прошла мастер-класс по кавказским танцам.

Сначала она наблюдала за артистами, а после сама вышла в круг и исполнила лезгинку в сопровождении профессиональных танцоров под аплодисменты публики. Видео с уроком по национальным танцам Северного Кавказа появилось на официальной странице внешнеполитического ведомства РФ в Instagram.

Северо-Кавказский форум «Машук» проходит в Ставропольском крае с 9 по 30 августа. Мероприятие представляет собой площадку для общения молодежи с представителями власти, знаменитыми культурными и общественными деятелями. Участники форума защищают свои проекты, а также знакомятся с традициями народов, населяющих Северный Кавказ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на «Тавриду-АРТ» приехали почти 35 тысяч участников.

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