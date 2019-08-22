«Место, где можно проявить свои таланты»: На «Тавриду-АРТ» приехали почти 35 тысяч участников

Самое яркое молодежное событие этого лета — фестиваль «Таврида-Арт» — начался в Крыму. В его списке сотни творческих проектов и почти 35 тысяч талантливых участников. И каждый получит шанс проявить себя. Ведь, не просто так «Тавриду» называют «площадкой возможностей». В этом убедилась — Мери Бадунц.

Все волнуются и переживают как на экзамене. Репетируют прямо на улице. Для каждого из них попасть на большую сцену — уникальный шанс. Ведь в жюри — знаменитые артисты.

«Даже немного завидую, что в моей молодости не было такого уникального места, где можно было проявить свои таланты, попробовать ошибиться, попробовать еще что-то в надежде на то, что эта жизнь будет бесконечной», — признается художественный руководитель Театра Олега Табакова, Народный артист РФ Владимир Машков.

Фестиваль собрал более 30-ти тысяч участников. Здесь их называют творцами. Но порой им приходится забывать о творческой составляющей и переходить к исключительно спортивному формату.

Участники не переходят, а буквально перебегают от одной сцены к другой. Стоит только посмотреть расписание фестиваля — в нем тысячи мероприятий. Это и мастер-классы, и вебинары, встречи в заслуженными деятелями культуры и искусств. Здесь самые талантливые получат настоящую путевку в жизнь.

И даже проливной дождь ни на минуту не помешал планам фестиваля. Под вспышки молнии и фотокамер высокие гости оставляют пожелание и напутствие «Тавриде».

«Пожелаю мечтать, пожелаю, чтобы их мечты сбывались. Самое главное, их мечты в их собственных руках. Потому что все, что может сделать государство — может создать условие, возможности, но реализовать эти возможности люди могут только сами. Участники фестиваля — не гости, они не просто хозяева, они — авторы. Они создают фестиваль», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, глава оргкомитета «Таврида-Арт» Сергей Кириенко.

Именно они и создали арт-объекты и творческие площадки. Самая живописная точка полуострова, где четыре месяца был пустырь — превратилось в место, где мечты и цели реализуются.

«Тавриду» не просто так называют территорией возможностей. Здесь каждый желающий может найти свой способ самореализации. Главный бонус для генераторов идей — грант. Победители разделят почти 100 миллионов рублей.

Но один из самых приятных бонусов фестиваля еще впереди. На сцену выйдут легендарные рок-музыканты: Гарик Сукачев, 25/17, «Ария». И это еще не все — «Таврида» делает ставку на творческую коллаборацию. Звезды выйдут на одну сцену с начинающими молодыми исполнителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму на молодежном форуме «Таврида» открылась новая смена «Видеоконтент».