  1. Пятый канал
  4. «Место, где можно проявить свои таланты»: На «Тавриду-АРТ» приехали почти 35 тысяч участников

«Место, где можно проявить свои таланты»: На «Тавриду-АРТ» приехали почти 35 тысяч участников

, 1:14 Эфирная новость 28

У каждого есть шанс проявить себя и выиграть грант. Победители разделят почти 100 миллионов рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Михаил Патлис, 5-tv.ru

Тема:
Таврида — АРТ 2019 6

Самое яркое молодежное событие этого лета — фестиваль «Таврида-Арт» — начался в Крыму. В его списке сотни творческих проектов и почти 35 тысяч талантливых участников. И каждый получит шанс проявить себя. Ведь, не просто так «Тавриду» называют «площадкой возможностей». В этом убедилась — Мери Бадунц.

Все волнуются и переживают как на экзамене. Репетируют прямо на улице. Для каждого из них попасть на большую сцену — уникальный шанс. Ведь в жюри — знаменитые артисты.

«Даже немного завидую, что в моей молодости не было такого уникального места, где можно было проявить свои таланты, попробовать ошибиться, попробовать еще что-то в надежде на то, что эта жизнь будет бесконечной», — признается художественный руководитель Театра Олега Табакова, Народный артист РФ Владимир Машков.

Фестиваль собрал более 30-ти тысяч участников. Здесь их называют творцами. Но порой им приходится забывать о творческой составляющей и переходить к исключительно спортивному формату.

Участники не переходят, а буквально перебегают от одной сцены к другой. Стоит только посмотреть расписание фестиваля — в нем тысячи мероприятий. Это и мастер-классы, и вебинары, встречи в заслуженными деятелями культуры и искусств. Здесь самые талантливые получат настоящую путевку в жизнь.

И даже проливной дождь ни на минуту не помешал планам фестиваля. Под вспышки молнии и фотокамер высокие гости оставляют пожелание и напутствие «Тавриде».

«Пожелаю мечтать, пожелаю, чтобы их мечты сбывались. Самое главное, их мечты в их собственных руках. Потому что все, что может сделать государство — может создать условие, возможности, но реализовать эти возможности люди могут только сами. Участники фестиваля — не гости, они не просто хозяева, они — авторы. Они создают фестиваль», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, глава оргкомитета «Таврида-Арт» Сергей Кириенко.

Именно они и создали арт-объекты и творческие площадки. Самая живописная точка полуострова, где четыре месяца был пустырь — превратилось в место, где мечты и цели реализуются.

«Тавриду» не просто так называют территорией возможностей. Здесь каждый желающий может найти свой способ самореализации. Главный бонус для генераторов идей — грант. Победители разделят почти 100 миллионов рублей.

Но один из самых приятных бонусов фестиваля еще впереди. На сцену выйдут легендарные рок-музыканты: Гарик Сукачев, 25/17, «Ария». И это еще не все — «Таврида» делает ставку на творческую коллаборацию. Звезды выйдут на одну сцену с начинающими молодыми исполнителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму на молодежном форуме «Таврида» открылась новая смена «Видеоконтент».

Тема:
Таврида — АРТ 2019 6
21 авг
«Говорили о гармонии в песнях»: Олег Митяев пообщался с участниками «Тавриды-АРТ»
21 авг
Кириенко назвал молодежь на фестивале «Таврида-АРТ» прекрасным будущим страны
21 авг
Фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» открыл свои двери в Крыму
21 авг
В Крыму стартует фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ»
20 авг
Фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» открывается в Крыму — видео

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

2:10
Состояние девочки, найденной в лесу в Нижегородской области, врачи оценили как тяжелое
1:31
День Матфея Змеесоса: что можно и нельзя делать 22 августа
1:14
«Место, где можно проявить свои таланты»: На «Тавриду-АРТ» приехали почти 35 тысяч участников
0:59
«Шикарная!» Жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде
0:48
Челябинский депутат, убивший жену на глазах у детей, пытался сохранить семью
0:34
«Безобразие!»: Бузова засветила зону бикини — фото

Сейчас читают

Женщину, просившую милостыню, изнасиловали в центре Петербурга
Пропавшая в лесах Нижегородской области девочка найдена живой спустя три дня
«Будущая Суперзвезда!» Дочка Лободы забавно спародировала мать — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги