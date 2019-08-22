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  4. Сколько секса нужно для счастья? Ответ дали ученые

Сколько секса нужно для счастья? Ответ дали ученые

, 19:59 48

Исследователи выяснили, как интимная близость влияет на состояние человека.

Фото : www.globallookpress.com / © Bill Ling

Специалисты поставили точку в спорах о влиянии секса на организм человека. Некоторые склонны считать, что увеличение частоты половых актов может сделать человека счастливее, однако, по словам исследователей, удовлетворенность пары зависит не от количества секса, а от качества. Об этом сообщает «Ридус».

Согласно результатам эксперимента ученых, успех отношений связан вовсе не с тем, как часто пара занимается любовью. Некоторые могут регулярно вступать в половую связь с партнером, но при этом не испытывать никакого удовольствия и считать секс скучным.

Гораздо важнее, чтобы партнеры признавались друг другу в чувствах, а также находили другие способы для выражения любви, считают эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как смайлики влияют на вероятность секса после первого свидания.

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