Сколько секса нужно для счастья? Ответ дали ученые

Специалисты поставили точку в спорах о влиянии секса на организм человека. Некоторые склонны считать, что увеличение частоты половых актов может сделать человека счастливее, однако, по словам исследователей, удовлетворенность пары зависит не от количества секса, а от качества. Об этом сообщает «Ридус».

Согласно результатам эксперимента ученых, успех отношений связан вовсе не с тем, как часто пара занимается любовью. Некоторые могут регулярно вступать в половую связь с партнером, но при этом не испытывать никакого удовольствия и считать секс скучным.

Гораздо важнее, чтобы партнеры признавались друг другу в чувствах, а также находили другие способы для выражения любви, считают эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как смайлики влияют на вероятность секса после первого свидания.