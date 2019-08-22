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  4. Настоящее чудо: Подробности спасения пропавшей в Нижегородской области девочки

Настоящее чудо: Подробности спасения пропавшей в Нижегородской области девочки

, 22:15 Эфирная новость 142

Пятилетнюю Зарину нашли в лесу живой. Сейчас малышка находится в реанимации.

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Фото, видео : 5-tv.ru, социальные сети

Пятилетняя Зарина, которую три дня искали в лесах Нижегородской области, проходит обследование в больнице. Сейчас она в реанимации. Прогнозы врачей оптимистичны: говорят, все будет в порядке.

Спасатели-волонтеры «прочесали» каждый метр леса, обошли все болота и заросли перед тем, как Зарина впервые подала голос. Ее нашли в кустах — судя по всему, испуганная девочка там пряталась.

Но как же получилось, что маленькая девочка ушла в чащу одна? И почему ее спасение стало настоящим чудом? Подробности — в репортаже Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок ожил после клинической смерти в результате ДТП под Новороссийском.

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