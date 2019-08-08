Настоящее чудо: ребенок ожил после клинической смерти в результате ДТП под Новороссийском

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В настоящий момент спасатели продолжают эвакуацию пострадавших из искореженного автобуса, который упал с обрыва на трассе Новороссийск — Керчь.

Фото : © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Врачам удалось вернуть к жизни ребенка, который едва не погиб после падения автобуса в обрыв под Новороссийском. ДТП произошло на трассе Новороссийск — Керчь вечером 7 августа.

Ранее поступила информация, что после падения автобуса погибли двое взрослых и двое детей. Однако медики совершили настоящее чудо — ребенка удалось реанимировать после клинической смерти. Оставшихся троих — еще одного ребенка, мужчину и женщину — спасти не удалось.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, автобус с водителем, экскурсоводом и 39 пассажирами упал в обрыв, вылетев с трассы под Новороссийском. Спасатели в настоящее время продолжают эвакуацию пострадавших в ДТП.

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