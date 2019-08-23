«Богиня»: Ким Кардашьян в черном кожаном топе восхитила подписчиков

Американская суперзвезда Ким Кардашьян не перестает удивлять и восхищать подписчиков в Instagram, которых у нее уже 146 миллионов. Модель отдыхает сейчас с семьей на Багамских островах и делится с поклонниками фотографиями и видеороликами из этого райского уголка планеты. Недавно Кардашьян рассказала о том, что побывала на Биг-Пич, пляже Свиней, и искупалась с милыми кабанчиками, которые стали местной достопримечательностью.

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А в четверг, 22 августа, Ким опубликовала откровенное фото. На снимке звезда запечатлена в черном кожаном топе, подчеркивающем шикарную грудь модели, и коротенькой юбке темного света, которая открывает стройные длинные ноги Кардашьян.

instagram @kimkardashian

Поклонники, как всегда, пришли в восторг от фото и назвали Ким богиней, а некоторые принялись считать пальцы на ногах знаменитости. Так как недавно Кардашьян опубликовала фото, на котором юзеры обнаружили у знаменитости шесть пальцев.

«Кто-нибудь еще считает ее пальцы или только я?»

«Пять пальцев здесь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кардашьян удалось собрать всех своих малышей для совместного фото.