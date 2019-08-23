  1. Пятый канал
  4. «Богиня»: Ким Кардашьян в черном кожаном топе восхитила подписчиков

«Богиня»: Ким Кардашьян в черном кожаном топе восхитила подписчиков

, 0:25 Фото 60

Пока одни любовались красотой Кардашьян, другие опять пересчитывали количество пальцев на ногах модели.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : instagram @kimkardashian

Американская суперзвезда Ким Кардашьян не перестает удивлять и восхищать подписчиков в Instagram, которых у нее уже 146 миллионов. Модель отдыхает сейчас с семьей на Багамских островах и делится с поклонниками фотографиями и видеороликами из этого райского уголка планеты. Недавно Кардашьян рассказала о том, что побывала на Биг-Пич, пляже Свиней, и искупалась с милыми кабанчиками, которые стали местной достопримечательностью.

«Тяжело играть на сцене»: Порошина пытается прийти в форму после пятых родов

А в четверг, 22 августа, Ким опубликовала откровенное фото. На снимке звезда запечатлена в черном кожаном топе, подчеркивающем шикарную грудь модели, и коротенькой юбке темного света, которая открывает стройные длинные ноги Кардашьян.

instagram @kimkardashian

Поклонники, как всегда, пришли в восторг от фото и назвали Ким богиней, а некоторые принялись считать пальцы на ногах знаменитости. Так как недавно Кардашьян опубликовала фото, на котором юзеры обнаружили у знаменитости шесть пальцев.

«Кто-нибудь еще считает ее пальцы или только я?»

«Пять пальцев здесь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кардашьян удалось собрать всех своих малышей для совместного фото.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +11°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

0:59
Жену Джигана обвинили в использовании фотошопа — фото
0:43
«История детского мужества»: В Петербурге для школьников проведут «уроки блокады»
0:25
«Богиня»: Ким Кардашьян в черном кожаном топе восхитила подписчиков
0:01
«На воре шапка горит»: Госдеп США придумал новые причины нарушения Россией ДРСМД
23:50
Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливых отношений
23:37
Какие женские сексуальные привычки раздражают мужчин?

Сейчас читают

«Что с коленями?» Подписчики раскритиковали ноги Пугачевой в стильном мини
Пожилой мужчина скончался в московской клинике, отравившись арбузом
Принцесса тюльпанов: Лиза Галкина появилась в платье с цветочным принтом

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги