«Чертовски мило!»: Кардашьян удалось собрать всех своих малышей для совместного фото

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян вместе с семьей отдыхает на Багамских островах. Именно оттуда знаменитость опубликовала свой последний пост с фотографиями. На снимках светская львица позирует, сидя на белоснежном берегу океана в окружении четырех своих деток: Псалома, Сейнта, Норта и Чикаго. Вся семейка на фото одета в одинаковые купальные костюмы «под серебро».
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«Багамские острова. Я думала, что сфотографироваться с детьми будет тяжело. Боже мой, это почти невозможно!» — утверждает знаменитость.
Поклонники Ким Кардашьян пришли в восторг от трогательного фото 38-летней многодетной мамы и ее малышей.
«Честно говоря, ты идеальна! Твоя семья прекрасна!»
«Невозможно восхитительны!»
«Это чертовски мило»;
«Великолепная семья», — написали фолловеры.
Подписчики американской знаменитости уверены — снимки набрали бы еще больше лайков и восторженных комментариев будь на них отец семейства — музыкант Канье Уэст.
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