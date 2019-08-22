«Чертовски мило!»: Кардашьян удалось собрать всех своих малышей для совместного фото

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян вместе с семьей отдыхает на Багамских островах. Именно оттуда знаменитость опубликовала свой последний пост с фотографиями. На снимках светская львица позирует, сидя на белоснежном берегу океана в окружении четырех своих деток: Псалома, Сейнта, Норта и Чикаго. Вся семейка на фото одета в одинаковые купальные костюмы «под серебро».

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«Багамские острова. Я думала, что сфотографироваться с детьми будет тяжело. Боже мой, это почти невозможно!» — утверждает знаменитость.

Instagram @kimkardashian

Поклонники Ким Кардашьян пришли в восторг от трогательного фото 38-летней многодетной мамы и ее малышей.

«Честно говоря, ты идеальна! Твоя семья прекрасна!»

«Невозможно восхитительны!»

«Это чертовски мило»;

«Великолепная семья», — написали фолловеры.

Подписчики американской знаменитости уверены — снимки набрали бы еще больше лайков и восторженных комментариев будь на них отец семейства — музыкант Канье Уэст.

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