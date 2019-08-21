Видео: Ким Кардашьян искупалась с забавными кабанчиками на Багамах

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян отправилась с семьей отдыхать на Багамы, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram. В сторис знаменитость поделилась необычным видео. На кадрах секс-символ выходит из воды, где плещутся свиньи. Животные свободно разгуливают по пляжу и купаются в воде, однако Ким с опаской поглядывает на бегающих кабанов.

«Я была напугана, лол», — призналась звезда реалити-шоу.

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Стоит отметить, что свиньи являются полноправными хозяевами необитаемого острова, который так и называют Пиг-Бич, пляж Свиней, и стали уже туристической достопримечательностью.

Многие специально приплывают сюда, чтобы посмотреть на диких кабанов. Те совсем не боятся людей и обожают принимать водные и солнечные процедуры. Свиней подкармливают с проплывающих мимо яхт, а иногда хрюшки и сами могут запрыгнуть внутрь судна, выпрашивая еду.

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