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  4. Видео: Ким Кардашьян искупалась с забавными кабанчиками на Багамах

Видео: Ким Кардашьян искупалась с забавными кабанчиками на Багамах

, 12:11 Видео 179

Секс-символ опубликовала необычное видео, на котором она принимает водные процедуры вместе с животными.

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Фото, видео : Instagram @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян отправилась с семьей отдыхать на Багамы, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram. В сторис знаменитость поделилась необычным видео. На кадрах секс-символ выходит из воды, где плещутся свиньи. Животные свободно разгуливают по пляжу и купаются в воде, однако Ким с опаской поглядывает на бегающих кабанов.

«Я была напугана, лол», — призналась звезда реалити-шоу.

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Стоит отметить, что свиньи являются полноправными хозяевами необитаемого острова, который так и называют Пиг-Бич, пляж Свиней, и стали уже туристической достопримечательностью.

Многие специально приплывают сюда, чтобы посмотреть на диких кабанов. Те совсем не боятся людей и обожают принимать водные и солнечные процедуры. Свиней подкармливают с проплывающих мимо яхт, а иногда хрюшки и сами могут запрыгнуть внутрь судна, выпрашивая еду.

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