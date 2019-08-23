Последняя воля: Майкл Джексон оставил тайное завещание, но оно «потерялось»

Майкл Джексон оставил тайное завещание. Оно было составлено в 2006 году. Об этом журналистам сообщила бывший агент музыканта Рэймон Бэйн.

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Она утверждает, что видела, как Джексон подписывал документ. Где сейчас последнее завещание — никто не знает. После смерти легендарного поп-исполнителя был озвучен документ, составленный в 2002 году.

По нему 40% полумиллиардного состояния Майкла Джексона досталось его матери, столько же поделили между тремя детьми, остальное пожертвовали на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ясновидящая ответила обвиняющим Джексона в педофилии.