Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился из Мурманска на Чукотку

В Мурманске в пятницу, 23 августа, состоялась торжественная церемония транспортировки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов». Он отправился от причала «Росатомфлота» к месту базирования — в город Певек на Чукотке — при помощи буксиров, которые его ведут словно «на натянутой струне», сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта Кирилла Торопова.

Энергоблоку предстоит преодолеть расстояние длиной более 4700 километров. По оценкам специалистов, его средняя скорость составит примерно четыре-пять узлов (около семи-девяти километров в час). Таким образом, к пункту назначения «Академик Ломоносов» должен прибыть во второй половине сентября.

Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции. Цель проекта — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

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