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Первый случай смерти от вейпинга зафиксирован в США

, 22:59 73

Информацию о трагедии разместил департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс у себя на сайте.

Фото : www.globallookpress.com / © Michal Fludra

Первый смертельный случай от заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США, передает РИА Новости.

Информация о трагическом случае появилась на сайте департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс. Человека, который недавно курил электронную сигарету, госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием, сообщает портал.

За последнюю неделю, по информации департамента, в Иллинойсе число госпитализаций с дыхательными проблемами людей, куривших электронные сигареты, увеличилось в два раза. В общей сложности это 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет. В сообщении не говорится, стал ли этот случай первым вообще в США, но СМИ не исключают.

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Американский Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что медицинские власти США расследуют случаи легочных заболеваний, связанных с вейпингом. Вспышка в основном коснулась юношей и молодых людей.

Всего в Америке в период с 28 июня по 15 августа зафиксированы 94 случая легочных болезней среди молодых вейперов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вейперы оказались более подвержены инсультам и депрессии.

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