Лена Миро сопоставила диагнозы Заворотнюк и Жанны Фриске

Недавно в тусовке шоу-бизнеса прошел слух о болезни Анастасии Заворотнюк. Инсайдеры утверждают, что актрисе поставили диагноз — рак. Некоторые уверены, что именно поэтому знаменитость не играет в спектаклях и отменяет гастрольные туры. Скандальный блогер Лена Миро связывает болезнь звезды с недавним рождением дочки Милы. Мол, в ситуации с Жанной Фриске все протекало очень похожим образом.

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« Ситуация та же самая, что и с Фриске — убойные дозы гормонов, чтобы забеременеть, ЭКО, последующий неизлечимый диагноз. Природой не предусмотрено, чтобы в возрасте „под полтос“ женщина оставалась фертильной », — утверждает блогер.

По словам Лены Миро, в подобных случаях каждая десятая женщина получает смертельный диагноз.

« Нормальный человек, осознав такие высокие риски, скажет: ну, нафиг, раз возраст не позволяет, не буду рожать! Но то — адекватная женщина, но никак не наша баба, мечтающая угодить мужу !» — возмущается Миро.

Скандальный контент-мейкер задается вопросам — для чего женщины «40+» идут на такой риск, как беременность в таком возрасте? Лена Миро предположила, что, возможно, женщины делают это для того, чтобы удержать рядом с собой мужей. При этом блогер в очередной раз не удержалась от сарказма.

« После вас он ведь точно найдет кого помоложе! » — намекнула Миро на самый трагичный исход болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что концертный директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи об онкологии актрисы.