Лена Миро сопоставила диагнозы Заворотнюк и Жанны Фриске

Недавно в тусовке шоу-бизнеса прошел слух о болезни Анастасии Заворотнюк. Инсайдеры утверждают, что актрисе поставили диагноз — рак. Некоторые уверены, что именно поэтому знаменитость не играет в спектаклях и отменяет гастрольные туры. Скандальный блогер Лена Миро связывает болезнь звезды с недавним рождением дочки Милы. Мол, в ситуации с Жанной Фриске все протекало очень похожим образом.
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По словам Лены Миро, в подобных случаях каждая десятая женщина получает смертельный диагноз.
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Скандальный контент-мейкер задается вопросам — для чего женщины «40+» идут на такой риск, как беременность в таком возрасте? Лена Миро предположила, что, возможно, женщины делают это для того, чтобы удержать рядом с собой мужей. При этом блогер в очередной раз не удержалась от сарказма.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что концертный директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи об онкологии актрисы.