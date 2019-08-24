  1. Пятый канал
  4. Лена Миро сопоставила диагнозы Заворотнюк и Жанны Фриске

Лена Миро сопоставила диагнозы Заворотнюк и Жанны Фриске

, 21:29 241

По мнению скандальной блогерши обе артистки заболели онкологией из-за поздних родов и злоупотребления гормонами.

Фото : © РИА Новости/ Михаил Фомичев

Недавно в тусовке шоу-бизнеса прошел слух о болезни Анастасии Заворотнюк. Инсайдеры утверждают, что актрисе поставили диагноз — рак. Некоторые уверены, что именно поэтому знаменитость не играет в спектаклях и отменяет гастрольные туры. Скандальный блогер Лена Миро связывает болезнь звезды с недавним рождением дочки Милы. Мол, в ситуации с Жанной Фриске все протекало очень похожим образом.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

«Ситуация та же самая, что и с Фриске — убойные дозы гормонов, чтобы забеременеть, ЭКО, последующий неизлечимый диагноз. Природой не предусмотрено, чтобы в возрасте „под полтос“ женщина оставалась фертильной», — утверждает блогер.

По словам Лены Миро, в подобных случаях каждая десятая женщина получает смертельный диагноз.

«Нормальный человек, осознав такие высокие риски, скажет: ну, нафиг, раз возраст не позволяет, не буду рожать! Но то — адекватная женщина, но никак не наша баба, мечтающая угодить мужу!» — возмущается Миро.

Скандальный контент-мейкер задается вопросам — для чего женщины «40+» идут на такой риск, как беременность в таком возрасте? Лена Миро предположила, что, возможно, женщины делают это для того, чтобы удержать рядом с собой мужей. При этом блогер в очередной раз не удержалась от сарказма.

«После вас он ведь точно найдет кого помоложе!» — намекнула Миро на самый трагичный исход болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что концертный директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи об онкологии актрисы.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

Последние новости

22:28
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Кишинева
22:18
В Сочи стартовала «Новая волна»
21:59
«Что с Домогаровым?»: Поклонники актера спорят об изменениях в его внешности
21:44
Гражданин РФ задержан по подозрению в убийстве грузина в Берлине
21:29
Лена Миро сопоставила диагнозы Заворотнюк и Жанны Фриске
21:19
НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября
5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги