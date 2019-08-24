Дух захватывает! Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Российские атомные подводные лодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» в субботу, 24 августа, в рамках боевой подготовки провели пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава». Ракеты были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, макеты боевых блоков успешно поразили учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на Камчатке, выполнив полный цикл программы полета.

В результате пусков подтвердились заданные технические характеристики «Синевы» и «Булавы», а также работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители МиГ-31БМ сразились в небе над Камчаткой.