Глава Петербурга напомнил об уголовной ответственности за незаконные свалки

Глава Петербурга Александр Беглов в субботу, 24 августа, лично проверил, как исполняются его поручения по улучшению качества жизни жителей Фрунзенского района. В частности, градоначальник оценил ход работ по ликвидации несанкционированной свалки на улице Салова в Купчино, которая стихийно возникла здесь еще в 1990-е годы, и с тех пор разрослась до двух гектаров.

« Компании и организации пытаются сэкономить на ликвидации мусора, а в итоге свалки убирают за счет бюджета , — сказал Беглов. — На эти деньги можно было строить детские сады, выделять дополнительные средства на социальную помощь ».

Он подчеркнул, что городские власти будут « самым жестким образом разбираться с теми, кто отвечает за появление несанкционированных свалок ».

« По каждой свалке будут выявлять нарушителей и жестко наказывать — вплоть до заведения уголовных дел », — подчеркнул глава города.

Работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Северной столицы активно проводится по поручению Беглова. За шесть месяцев текущего года было убрано 96 стихийных свалок, до конца года планируется работа еще на 200 объектах.

Также градоначальник пообщался с жителями Купчино, которые пожаловались на то, что возле полуразрушенного строения, в котором когда-то находился магазин, теперь регулярно собираются несознательные элементы, распивают спиртное, жгут костры.

Беглов поручил МЧС ликвидировать эту постройку.

« Нужно загнать сюда технику и снести. Это уже опасно, может начаться пожар », — сказал он.

Ранее Александр Беглов заявил, что власти города откажутся от сотрудничества с компаниями, уличенными в организации незаконных свалок.