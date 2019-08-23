В Петербурге откажутся от сотрудничества с компаниями, уличенными в организации незаконных свалок

Вопрос экологии в числе приоритетных для правительства Петербурга. Об этом глава города Александр Беглов рассказал н во время эфира на телеканале «78».

До недавнего времени несанкционированные свалки представляли серьезную проблему, угрожая здоровью и безопасности людей. Теперь ситуация меняется. За последние полгода в Петербурге удалось ликвидировать 96 незаконных свалок. В ближайшие месяцы избавятся еще от двухсот. Те же, кто организует незаконные свалки, будут привлечены к ответственности.

«Действительно бессовестные, хочу еще раз повторить, алчные застройщики, люди, которые организовывают эти свалки, они просто обкрадывают наших детей, стариков, да и своих родственников в том числе. Потому что городу приходится тратить деньги не на то, чтобы построить школу дополнительную, а на ликвидацию этой свалки. Вот с такими мы будем поступать очень жестко. Их в городе у нас не будет», — заявил Александр Беглов.

Была затронута и еще одна острая для Петербурга тема — нехватка парков и скверов в новых районах города. Александр Беглов поблагодарил всех активистов, которые защищают зеленые зоны. Кроме того, уже внесены изменения в правила землепользования и застройки. Отныне застройщики обязаны их предусматривать в проектах. Норма — не менее шести квадратных метров на каждого жителя нового квартала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге занимаются благоустройством зеленых зон.