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  4. Умер бывший вице-губернатор Сахалинской области Олег Намаконов

Умер бывший вице-губернатор Сахалинской области Олег Намаконов

, 4:24 25

Чиновнику было 56 лет.

Фото : Ok.ru @oleg.namakonov

Помощник экс-губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова — бывший вице-губернатор Сахалинской области Олег Намаконов — скончался на 57-м году жизни. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщил Sakhalin.info.

Агентство уточняет, что по предварительной информации, экс-политик свел счеты с жизнью. Другие подробности неизвестны.

Олег Намаконов родился 14 апреля 1963 года в селе Константиновка Тамбовского района Амурской области. Закончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, позднее отучился в Дальневосточной академии государственной службы. Работал на различных предприятиях Сахалинской области. Первую должность в аппарате администрации Сахалинской области получил в 1993 году.

В 2007-м Намаконов был назначен вице-губернатором, руководителем аппарата администрации Сахалинской области, откуда ушел по собственному желанию менее чем через год.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти замглавы администрации Тамбова Алексея Ануфриева. Его сбила машина.

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