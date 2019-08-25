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«Роскосмос» разработал «броню» для спутников

, 6:32 37

Теоретически нововведение должно быть на 10% легче используемого сейчас экрана.

Фото : roscosmos.ru

Систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора разработал «Роскосмос». Такая информация указана в заявке на получение патента, опубликованной в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно представленной технической характеристике, разработка представляет собой двухуровневый каркас защиты из алюминия, стали или меди с бесчисленным количеством элементов на поверхности в виде своеобразных конусов, с композитным материалом между ними, сообщает «РИА Новости».

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Нововведение рассчитано на то, что при столкновении с защитным каркасом космический мусор должен разбиться на множество частиц, которые не только потеряют часть силы, но и за счет наличия конусов поменяют вектор движения.

В «Роскосмосе» подчеркивают, что данная разработка теоретически должна быть легче на 10% стандартного экрана, что имеет огромное значение, если вспомнить высокую стоимость каждого выведенного на орбиту грамма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину первый космический андроид — робота-помощника космонавтов по имени «Федор».

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