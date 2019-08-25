Какие продукты не нужно есть, чтобы не навредить зубам

Кандидат медицинских наук, стоматолог Дмитрий Смирнов в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал о продуктах, которые оказывают негативное влияние на зубную эмаль.

Возглавляют список главных «вредителей» газированные напитки. По словам стоматолога, они разрушают бактериальную защитную пленку (пиликулу. — Прим. ред.) на зубах, а сахар в их составе питает вредную микрофлору.

Мечтающим о здоровых зубах также лучше забыть о леденцах, карамельках, ирисках и жевательных резинках, — все они влияют на размножение кариесогенной флоры в ротовой полости.

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Смирнов рассказал и об опасности, которая подстерегает любителей такого казалось бы полезного продукта как каша. Не рассыпчатые каши обволакивают зубы и за счет этого усиливается риск появления кариеса. Сюда же можно отнести не прожаренный желток, икру и сухофрукты, которые способны налипать на зубы и забиваться между ними. Доктор настоятельно советовал чистить зубы после такого перекуса.

Не на пользу зубам идут и кислые фрукты и соки. Кислота разрушает твердые ткани зуба. В качестве скорой помощи зубам в этом случае выступают вода, которой можно прополоскать рот, или жевательная резинка без сахара.

Еще одна группа тайных вредителей — соусы и варенье. Если первые опасны из-за кислоты и сахара, то во втором случае плохую службу зубам сослужат мелкие косточки, забивающиеся на поверхности зубов и между ними.

По этой же причине нужно быть бдительными и при поедании салатат чука.

Замыкает список явных вредителей зубной эмали — мандарины. Этот фрукт опасен не только для зубов, но и для десен.

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