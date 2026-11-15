Замороженные ягоды сохраняют витамин С

В холодное время года морс из замороженных ягод может стать не только способом согреться, но и источником полезных веществ. При этом сама заморозка не лишает плоды витамина С: аскорбиновая кислота гораздо хуже переносит тепло, кислород и длительное хранение, чем низкие температуры. Об этом «Доктору Питеру» рассказала биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская.

В подтверждение пользы замороженных ягод специалист приводит исследование калифорнийских ученых, опубликованное в 2015 году. Али Бузари, Дирк Холстеге и Диана Барретт сравнили содержание витаминов в восьми продуктах, в том числе клубнике и чернике. Одни образцы хранили в холодильнике, другие заморозили. В пяти продуктах из восьми ученые не обнаружили значимой разницы в количестве витамина С. В трех остальных его содержание оказалось выше именно в замороженных плодах.

Исследователи пришли к выводу, что замороженные фрукты и овощи могут сохранять не меньше витаминов, чем свежие, а иногда даже превосходить их по этому показателю. Дело в том, что после сбора ягоды постепенно теряют полезные вещества, пока перевозятся и лежат на прилавках. Заморозка помогает остановить этот процесс.

О том, как долго ягоды сохраняют витамин С при низкой температуре, говорят и результаты исследования 2022 года, опубликованного в журнале Agronomy. Ученые изучали облепиховый сок двух сортов. При хранении в морозильной камере при минус 20 градусах на протяжении 52 дней значимой потери витамина С не произошло. А вот в холодильнике при плюс 5 градусах за 16 дней его количество сократилось на 11–15%.

Авторы работы рекомендуют перерабатывать ягоды сразу после сбора либо хранить их замороженными до приготовления. Это позволяет лучше сохранить витаминный состав продукта.

При этом важно учитывать, что нагревание действует на витамин С иначе, чем заморозка: высокая температура способствует его разрушению. Поэтому при приготовлении морса имеет значение не только то, какие ягоды используются, но и способ их приготовления. Если долго кипятить плоды — часть витамина может быть потеряна.

В сезон простуд специалисты советовали включать в рацион разнообразные овощи, фрукты и ягоды, а среди напитков обращать внимание на варианты с клюквой, шиповником и облепихой.

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