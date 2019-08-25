Гордость ВКС: назван истребитель РФ, которому нет аналогов в мире

ВКС России по праву гордится многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57 — он не имеет аналогов в мире. Такое заявление в интервью еженедельнику »Звезда» сделал летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук .

«Помимо минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный, самолет обладает сверхманевренностью и имеет возможность уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа. Плюс к этому самолет является многофункциональным и может решать как задачи завоевания превосходства в воздухе, так и работать по наземным и надводным целям», — сказал пилот.

При этом Ващук отметил и личные качества российских пилотов, в частности, присущие им решительность и отчаянность, а также мастерство.

«Если наши летчики могли проявлять настоящие чудеса героизма на фанерных самолетах во время прошлой войны, то представляете, что они могут сделать на такой машине! Никому не советую испытать мощь российского СУ-57 на собственной шкуре!» — подчеркнул летчик-испытатель.

Ващук также рассказал, что в ОКБ имени П. О. Сухого, где произведен Су-57, продолжаются работы по усилению боевых возможностей новейшего истребителя.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

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