«Вот они, голубки!»: Фанаты и звезды рассуждают о совместимости Орбакайте с мужем

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте приятно удивила поклонников новой фотографией в Instagram, на которой позирует вместе с мужем Михаилом Земцовым. Обычно звезда старается не выставлять свою личную жизнь напоказ, однако этот раз стал исключением.

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Артистка выложила в своем профиле снимок, на котором вместе с избранником запечатлена посреди парка с наполненными бокалами. Певица позирует в ярко-красном платье, а бизнесмен — в футболке и джинсах. Супруги широко улыбаются и заряжают фанатов энергией даже через экран.

«На позитиве», — подписала Орбакайте под публикацией.

Instagram @orbakaite_k

В комментариях под фото поклонники начали бурные обсуждения относительно того, как знаменитости смотрятся вместе. Большинство сошлись на том, что предприниматель с певицей идеально друг другу подходят.

«Вот они, голубки! Красивые, прекрасные! Будьте счастливы!»

«Просто подходят друг другу. Видимо, Бог увидел и объединил их. Такое бывает очень редко»;

«Вы, Кристина, с Михаилом обрели не только настоящую семью, но и полную гармонию во всем»;

«Как же вы похожи! Красивая пара», — написали фолловеры.

Впрочем, нашлись и противники общего мнения.

«Очень странный наряд у мужчины, подумала сначала: две подруги стоят», — высказался оппонент.

Вскоре к спорам присоединились и звезды.

«На гармонии!» — отметил композитор Игорь Николаев.

Однако сами Орбакайте и Земцов остались в стороне от обсуждений и предпочли ничего не отвечать на комментарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орбакайте показала видео с подросшей дочкой.