Видео: В Петербурге «скорая» не могла подъехать к впавшему в кому австрийцу с диабетом

В Петербурге автомобиль скорой помощи не мог добраться до австрийца, получившего тяжелые травмы и впавшего в кому после падения с лестницы. Автомобилисты не пропустили машину экстренной службы на узком участке дороги.

Трагедия произошла вечером в субботу, 24 августа. Известно, что 18-летний гражданин Австрии Феликс Гогенвартер, страдавший диабетом, упал в лестничный пролет в одном из домов на улице Рубинштейна. Молодому человеку сразу же вызвали скорую помощь, однако оперативно забрать юношу медики не смогли.

На записи, которая оказалась в распоряжении 5-tv.ru, видно, что машина экстренной службы не может объехать автомобили на узкой улице и вынуждена двигаться с низкой скоростью потока. Несмотря на то, что у «скорой» включена сирена и проблесковые маячки, уступать дорогу спецтранспорту никто не спешит.

Врачи доставили интуриста в Мариинскую больницу, однако спасти жизнь молодого человека не удалось — он умер в реанимации, не приходя в сознание.

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