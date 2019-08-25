Тюменских врачей, отказавшихся принимать пациентку с отеком Квинке, накажут

В Тюмени медики отказались принять пациентку «скорой» с отеком Квинке. Персонал дежурной больницы аргументировал это тем, что до конца их смены осталось всего пять минут. Не захотевших в конце рабочего дня возиться с пациенткой в тяжелом состоянии, ждут проверки и строгое наказание.

Сотрудницы учреждения заверили молодого человека, сопровождавшего девушку с тяжелым диагнозом, что в конце своей смены принимать пациентку не будут — ее необходимо наблюдать не меньше двух часов, а их смена заканчивается уже через пять минут. Дамы в белых халатах настоятельно порекомендовали отвезти задыхающуюся девушку в другую больницу.

В региональном департаменте здравоохранения 5-tv.ru заверили, что такое поведение персонала не имело под собой никаких оснований и является неприемлемым.

«В настоящее время проводится служебная проверка, выявляются причины такого поведения работников. Отметим, что оснований для такого поведения медицинских работников нет и не было», — заявила представитель пресс-службы тюменского департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

В ведомстве отдельно обратили внимание на работу бригады скорой помощи — медики не только доставили девушку с отеком Квинке в дежурное учреждение, но и оперативно перевезли ее в больницу, которая была готова принять пациентку.

«Нужно отметить, что сотрудники бригады скорой помощи большие молодцы. Они быстро сориентировались в ситуации, действовали исключительно в интересах пациента», — подчеркнула Домбицкая.

К врачам же, позволившим себе принять такое решение, после проведения проверки будут применены самые строгие меры взыскания. Сейчас по факту произошедшего СК организовал доследственную проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге «скорая» не могла подъехать к впавшему в кому австрийцу.