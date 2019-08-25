Видео: Мужчина застрял в игровом автомате «Бабломет» в петербургском ТЦ

Жители Петербурга активно обсуждают комичную ситуацию, в которой оказался один из горожан. Мужчина застрял в игровом автомате, наполненном деньгами.

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Петербуржец решил попытать счастья, сыграв в автомат под названием «Бабломет». Цель игры заключалась в том, чтобы просунуть руку в специальное отверстие и постараться поймать купюры, которые поднимаются со дна автомата струей воздуха. Однако фортуна в этот раз оказалась не на стороне мужчины — его рука застряла в злополучном автомате.

Вызванные на место происшествия сотрудники МЧС не смогли освободить мужчину. На видео, появившемся в социальных сетях, незадачливый игрок по-прежнему остается «в плену» автомата. Спасатели тем временем пытаются дозвониться на прямую линию организации, владеющей этой техникой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что маленького мальчика в Петербурге покусала разъяренная обезьяна.