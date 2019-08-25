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  4. Видео: В Харькове после обвала моста водители продолжали ехать вблизи зияющей дыры

Видео: В Харькове после обвала моста водители продолжали ехать вблизи зияющей дыры

, 14:31 Видео 96

На месте ЧП, которое произошло в воскресенье, 25 августа, работают правоохранители.

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Фото, видео : Facebook @police.kharkov

Обвал автомобильного моста возле Харьковской окружной дороги произошел утром в воскресенье, 25 августа. Как сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции, пострадавших в результате инцидента нет и в настоящее время этот участок перекрыт, пишет ФАН.

Facebook @police.kharkov

Однако на кадрах очевидцев, по всей вероятности, снятых еще до приезда экстренных служб, видно, что вблизи зияющей дыры в дорожном полотне продолжает ехать различный автотранспорт — легковушки, джипы и даже фура. При этом водители нецензурно возмущаются на русском языке.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как самодельный мост с четырьмя машинами рухнул в Дагестане.

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