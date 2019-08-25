Жена Дмитрия Диброва прокомментировала ДТП с мотоциклом

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая супруга, «Миссис Россия — 2017», Полина попали в ДТП. Авария произошла, когда пара ехала на мотоцикле. Об этом жена телеведущего рассказала в своем Instagram-аккаунте. Полина опубликовала снимок на котором она запечатлена со своим звездным мужем в мотоциклетных шлемах.

«Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоту и скорость», — подписала фото Полина Диброва.

В интервью 5-tv.ru, 30-летняя жена телеведущего рассказала о том, что беспокоиться за их самочувствие поклонникам не стоит.

«У нас все хорошо», — коротко заявила Полина Диброва.

Стоит отметить, что это уже не первая неприятность, которая встречается на жизненном пути Дмитрия и Полины Дибровых за последнее время. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 59-летний телеведущий забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены.