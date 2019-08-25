Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова намекнула фанатам, что вышла замуж

Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова тайно вышла замуж. К такому выводу поклонники 47-летней актрисы пришли, прочитав один из ее комментариев в Instagram. Корикова посвятила пост своей жизни, рассказав, что только сейчас может себе позволить расслабиться и заниматься тем, что нравится, а не только работой.
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В ответ на это одна из подписчиц Кориковой по непонятной причине предположила, что ей наверняка не хватает любящего мужчины.
Елена Корикова была замужем дважды. Первый раз артистка узаконила отношения с писателем Дмитрием Липскеровым, от которого родила сына Арсения. Во второй раз она вышла замуж за режиссера Максима Осадчего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонников актрисы Елены Кориковой восхитил ее загар.