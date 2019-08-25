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Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова намекнула фанатам, что вышла замуж

, 21:06 Фото 44

Поклонников актрисы смутило ее заявление в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @korikova_official

Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова тайно вышла замуж. К такому выводу поклонники 47-летней актрисы пришли, прочитав один из ее комментариев в Instagram. Корикова посвятила пост своей жизни, рассказав, что только сейчас может себе позволить расслабиться и заниматься тем, что нравится, а не только работой.

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«Какое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой!» написала артистка.

Instagram @korikova_official

В ответ на это одна из подписчиц Кориковой по непонятной причине предположила, что ей наверняка не хватает любящего мужчины.

«Передам своему мужу!» заявила актриса.

Елена Корикова была замужем дважды. Первый раз артистка узаконила отношения с писателем Дмитрием Липскеровым, от которого родила сына Арсения. Во второй раз она вышла замуж за режиссера Максима Осадчего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонников актрисы Елены Кориковой восхитил ее загар.

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