«Лена, ноги отпад!»: Звезда «Бедной Насти» показала роскошный загар

Российская актриса театра и кино Елена Корикова призналась в любви своим подписчикам в Instagram и продемонстрировала бронзовый загар, который прекрасно лег на изящные ноги артистки.
«Всем привет! Я про вас не забыла😉, плотный график репетиций. Всех лю #💜 #хорошегодня #😘, — гласит подпись к снимку.
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Поклонники Елены ответили взаимностью в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.):
«Елена, какая Вы красотка, изящная»;
«Вы как всегда — мила и неотразима!»;
«Нифига как Вы загорели!!!»;
«Лена! Ноги, ноги! Отпад!»;
«Люблю Вас с сериала „Бедная Настя“! Такая же изящная и красивая»;
«Загорела, кожа гладкая как персик, просто красавица. Здоровья и всех вам благ».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о звезде «Папиных дочек», которая в прозрачном платье станцевала для подписчиков в Instagram.