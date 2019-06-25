«Лена, ноги отпад!»: Звезда «Бедной Насти» показала роскошный загар

Российская актриса театра и кино Елена Корикова призналась в любви своим подписчикам в Instagram и продемонстрировала бронзовый загар, который прекрасно лег на изящные ноги артистки.

«Всем привет! Я про вас не забыла😉, плотный график репетиций. Всех лю #💜 #хорошегодня #😘, — гласит подпись к снимку.

Instagram @korikova_official

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Поклонники Елены ответили взаимностью в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.):

«Елена, какая Вы красотка, изящная»;

«Вы как всегда — мила и неотразима!»;

«Нифига как Вы загорели!!!»;

«Лена! Ноги, ноги! Отпад!»;

«Люблю Вас с сериала „Бедная Настя“! Такая же изящная и красивая»;

«Загорела, кожа гладкая как персик, просто красавица. Здоровья и всех вам благ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о звезде «Папиных дочек», которая в прозрачном платье станцевала для подписчиков в Instagram.