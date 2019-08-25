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  4. Сын Игоря Верника объяснил фото с вытиранием носа пятитысячной купюрой

Сын Игоря Верника объяснил фото с вытиранием носа пятитысячной купюрой

, 20:32 Фото 136

По словам студента МХАТ, он бережно относится к деньгам.

Фото : Kino-teatr.ru

Сын известного российского актера театра и кино Игоря Верника Григорий прокомментировал скандальное фото, на котором он как будто бы сморкается в пятитысячную купюру. По его словам, он со всей серьезностью относится к деньгам, а та злополучная банкнота была ненастоящей. Верник-младший пояснил, что он был запечатлен на съемочной площадке.

«Единственное, что хочу сказать, что я, естественно, отношусь к деньгам с уважением, потому что они всем и всегда достаются трудом», — приводит его слова студента МХАТ URA.RU.

В сети разразился скандал, когда Григорий выложил в Instagram фото, на котором он высмаркивается в банкноту номиналом пять тысяч рублей. Несмотря на то, что вскоре он удалил этот снимок, некоторые пользователи успели сделать скриншот.

Instagram @razin_andrei_lm

Так, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин выложил это фото и напомнил, что в России есть люди, которые едва выживают, а на денежном знаке вообще-то изображены государственные символы страны. Его мнение поддержали все подписчики.

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