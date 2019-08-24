Сын известного российского актера театра и кино Игоря Верника Григорий опубликовал в Instagram фото, на котором юноша высмаркивается в банкноту номиналом пять тысяч рублей. Видимо осознав, что сделал «что-то не то», студент МХАТа вскоре удалил этот снимок.

Однако некоторые пользователи успели сделать скриншот. Так, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин выложил фото высмаркивающегося отпрыска Верника, и напомнил, что в России есть люди, которые едва выживают, а на денежном знаке вообще-то изображены государственные символы страны.

« Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым », — написал он.

Instagram @razin_andrei_lm

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Подписчики Разина полностью согласились с его мнением.

« Если бы подобная „золотая молодежь“ знала цену заработанных своим трудом денег, то не вытирала бы нос дензнаками РФ — какое позорище и сынуле и папе, воспитавшему пустышку! » — возмущаются они.

Впрочем, несмотря на то, что скандальное фото было опубликовано несколько дней назад, семья Верников его пока никак не прокомментировала.

Ранее Игорь Верник в своем интервью рассказал, почему оба его брака закончились разводами. Артист признался, что часто отбрасывал семью на второй план, стремясь построить головокружительную карьеру.