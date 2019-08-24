Сын известного российского актера театра и кино Игоря Верника Григорий опубликовал в Instagram фото, на котором юноша высмаркивается в банкноту номиналом пять тысяч рублей. Видимо осознав, что сделал «что-то не то», студент МХАТа вскоре удалил этот снимок.
Однако некоторые пользователи успели сделать скриншот. Так, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин выложил фото высмаркивающегося отпрыска Верника, и напомнил, что в России есть люди, которые едва выживают, а на денежном знаке вообще-то изображены государственные символы страны.
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Подписчики Разина полностью согласились с его мнением.
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Впрочем, несмотря на то, что скандальное фото было опубликовано несколько дней назад, семья Верников его пока никак не прокомментировала.
Ранее Игорь Верник в своем интервью рассказал, почему оба его брака закончились разводами. Артист признался, что часто отбрасывал семью на второй план, стремясь построить головокружительную карьеру.