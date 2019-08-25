Зеленский поведал о «вкладе» украинцев в штурм французской крепости в XVII веке

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении соотечественников по случаю годовщины независимости в субботу, 24 августа, заявил, что и до 1991 года «украинцы успели немало», пишет Утро.ру.

По словам лидера Незалежной, в XVII веке казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко якобы покорили французскую крепость Дюнкерк, принадлежавшую тогда англичанам.

При этом Зеленский или его команда, которая писала речь, не обратили внимания на исследования многочисленных, в том числе украинских, историков, которые называют это утверждение лишь распространенной байкой. По их словам, эта теория не выдерживает никакой критики, так как не найдено ни одного подтверждающего исторического источника.

Однако глава государства продолжил озвучивать череду нелепостей, связанных с «заслугами» украинской нации. Оказывается, Украина была одной из основательниц ООН. Кроме того, его страна «причастна» к освоению космоса на том основании, что конструктор Сергей Королев родился в 1907 году в Житомире, который, впрочем, тогда входил в состав Российской империи. До 1926 года он жил в Киеве, после чего переехал в Москву, где и занялся конструкторскими работами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский украсил свой офис шаурмой и пингвинами.