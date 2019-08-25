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  4. «Ира была моей первой женщиной» — Крутой сделал откровенное признание об Аллегровой

«Ира была моей первой женщиной» — Крутой сделал откровенное признание об Аллегровой

, 23:08 Видео 848

Один из столпов отечественной эстрады недавно отметил 65-летний юбилей на конкурсе «Новая волна» в Сочи.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @igorkrutoy65

Российский композитор Игорь Крутой стал главным героем второго дня песенного конкурса «Новая волна», пишут Дни.ру.

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Недавно отметивший 65-летний юбилей председатель жюри созданного им фестиваля прибыл в концертный зал New Wave Hall в сопровождении матери и тещи, которые специально приехали на черноморское побережье. Среди VIP-гостей на мероприятии была и звезда отечественного шоу-бизнеса Ирина Аллегрова. Маэстро стал автором главных хитов певицы — «Я тучи разведу руками», «Свадебные цветы», «Незаконченный роман», которые она исполнила со сцены.

«Ира была моей первой женщиной. Первой в творческом плане, кто исполнил мою песню», — сказал Крутой, после теплых слов Аллегровой.

Не обошлось и без премьер. Артистка представила новую композицию на музыку Игоря Крутого «В городе серых облаков».

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