Российский композитор Игорь Крутой стал главным героем второго дня песенного конкурса «Новая волна», пишут Дни.ру.

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Недавно отметивший 65-летний юбилей председатель жюри созданного им фестиваля прибыл в концертный зал New Wave Hall в сопровождении матери и тещи, которые специально приехали на черноморское побережье. Среди VIP-гостей на мероприятии была и звезда отечественного шоу-бизнеса Ирина Аллегрова. Маэстро стал автором главных хитов певицы — «Я тучи разведу руками», «Свадебные цветы», «Незаконченный роман», которые она исполнила со сцены.

«Ира была моей первой женщиной. Первой в творческом плане, кто исполнил мою песню», — сказал Крутой, после теплых слов Аллегровой.

Не обошлось и без премьер. Артистка представила новую композицию на музыку Игоря Крутого «В городе серых облаков».

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