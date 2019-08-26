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«Это девочка» — Рынска заговорила о скором рождении ребенка от покойного Малашенко

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Вдова медиамеденджера сообщила, что дочку вынашивает суррогатная мать.

Фото : Instagram @bozhenarynska

Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска рассказала о скором рождении ребенка от скончавшегося в феврале 2019 года медиаменеджера, пишет сайт KP.RU.

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По ее словам, появление на свет наследницы спасает от тяжелейших приступов депрессии. Светская львица уже выбрала имя для девочки.

«У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил — доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты», — написала Рынска на своей странице в Facebook.

Она добавила, что будет собирать деньги на оплату второй части гонорара для суррогатной матери, поскольку все ее богатство ушло на американских адвокатов. Сейчас Божена хлопочет над созданием уютной детской комнаты для дочери.

Игорь Малашенко свел счеты с жизнью в феврале 2019 года в своем доме в Испании. После смерти своего мужа Божена Рынска задумалась о рождении ребенка.

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