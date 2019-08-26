Пятнадцатое государство отозвало признание независимости Косово

Уже пятнадцатое государство отозвало свое признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Им стало африканское государство Того. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление в воскресенье, 25 августа, главы МИДа Сербии Ивица Дачича.

По его словам, нота африканского государства была «направлена на Видовдан» почти два месяца назад — 28 июня 2019 года. Стоит пояснить, что праздник Видовдан имеет важное историческое значение для сербов. В этот день в 1389 году произошел бой на Косовом поле с турками-османами.

Месяцем позже — 27 июля, свое признание отозвала Центрально-Африканская республика. Ранее МИД Сербии сообщал об отзыве такими странами, как Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Доминика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

Ранее Белград заявлял, что поставил своей целью довести число стран, признающих независимость Косово до 96, после которой Приштина сможет войти ни в одну международную организацию. В данный момент их уже меньше сотни. К слову, Дачич еще в начале августа анонсировал скорое появление 15-го государства, отозвавшего свое признание Косово.

Косово — частично признанная республика, в 2008 году в одностороннем порядке объявившая о независимости от Сербии. Независимость республики не признают Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жестоких рейдах спецназа в сербском анклаве непризнанной республики Косово 28 мая 2019 года, в результате, которого пострадали четыре человека, в том числе российский дипломат.