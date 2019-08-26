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  4. Вслед за СК к проверке больницы в Тюмени присоединилась прокуратура

Вслед за СК к проверке больницы в Тюмени присоединилась прокуратура

, 7:10 Эфирная новость 46

Врачи, сославшись на завершение рабочего дня, отказались принять девушку с отеком Квинке.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Вслед за Следственным комитетом к проверке больницы в Тюмени присоединилась прокуратура. Ранее там врачи отказались принять пациентку. Девушку привезли на скорой с диагнозом — отек легких. Но у медиков заканчивалась смена, и возиться с пациенткой они не хотели.

«Везете, такой диагноз серьезный…»

«А как еще?»

«Вы учите нас, как нам работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум».

Уговоры не помогли, девушку пришлось срочно везти в другую больницу. В Региональном Минздраве уже разбираются с произошедшим. К виновным обещают применить строгие меры взыскания.

Более трагично закочилась история в Ставропольском крае. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, во время родов там скончалась 24-летняя пациентка. Родные во всем винят врачей.

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Вслед за СК к проверке больницы в Тюмени присоединилась прокуратура

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