«Прекрасные»: Дмитрий Ендальцев поделился совместным фото с Анной Чиповской

Российский актер театра и кино Дмитрий Ендальцев опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкий кадр со звездой телесериала «Оттепель» Анной Чиповской. Пара не скрывает отношения, но и не афиширует их. В соцсети практически нет совместных фотографий.

Сейчас артисты проводят вместе время в Литве, в Прибалтике и, судя по постам в Instagram, они находятся в состоянии полной гармонии и счастья.

Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Instagram @endal_d

«25 дней. Ровно столько нужно, чтобы детские крики перестали болезненно выделяться из общей какофонии. 25 дней. И ты уже неосознанно подпеваешь пьяной компании под окнами среди ночи. 25 дней», — сопроводил Дмитрий совместный снимок своими наблюдениями.

Поклонники не оставили фото без комплиментов и оставили слова восхищения в комментариях.

«Какое прекрасное фото. Рады, что вы смогли отдохнуть и набраться сил»;

«Любуюсь вами»;

«Прекрасные»;

«Какие же вы красивые, счастья вам», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильма «Оттепель» Чиповская вышла в свет с «помолвочным» кольцом — фото.