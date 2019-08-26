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  4. «Прекрасные»: Дмитрий Ендальцев поделился совместным фото с Анной Чиповской

«Прекрасные»: Дмитрий Ендальцев поделился совместным фото с Анной Чиповской

, 8:57 Фото 63

Сейчас пара наслаждается отдыхом в Прибалтике.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, Instagram @endal_d

Российский актер театра и кино Дмитрий Ендальцев опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкий кадр со звездой телесериала «Оттепель» Анной Чиповской. Пара не скрывает отношения, но и не афиширует их. В соцсети практически нет совместных фотографий.

Сейчас артисты проводят вместе время в Литве, в Прибалтике и, судя по постам в Instagram, они находятся в состоянии полной гармонии и счастья.

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Instagram @endal_d

«25 дней. Ровно столько нужно, чтобы детские крики перестали болезненно выделяться из общей какофонии. 25 дней. И ты уже неосознанно подпеваешь пьяной компании под окнами среди ночи. 25 дней», — сопроводил Дмитрий совместный снимок своими наблюдениями.

Поклонники не оставили фото без комплиментов и оставили слова восхищения в комментариях.

«Какое прекрасное фото. Рады, что вы смогли отдохнуть и набраться сил»;

«Любуюсь вами»;

«Прекрасные»;

«Какие же вы красивые, счастья вам», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильма «Оттепель» Чиповская вышла в свет с «помолвочным» кольцом — фото.

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